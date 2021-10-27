НВФ обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов

Никто из местных не пострадал

Незаконные вооруженные формирования совершили обстрел населенного пункта Трехизбенка Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Счастьенской городской территориальной общины.

"В 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждено пять частных домов", - говорится в публикации.

Как отмечается, в результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Известно, что жертв среди мирного населения нет.

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Как сообщалось ранее, в течение текущих суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный ВСУ погиб.