home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

НВФ обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов

Никто из местных не пострадал

Незаконные вооруженные формирования совершили обстрел населенного пункта Трехизбенка Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Счастьенской городской территориальной общины.

"В 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждено пять частных домов", - говорится в публикации.

Как отмечается, в результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Известно, что жертв среди мирного населения нет.

Новости по теме: Сутки на Донбассе: НВФ совершили четыре обстрела украинских позиций

Как сообщалось ранее, в течение текущих суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный ВСУ погиб.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Ряд поездов "Укрзализныци" будут курсировать с задержкой в течение недели В вагоне поезда "Укрзализныци" на пассажиров с потолка лилась вода. Видео Новые правила перевозок на время карантина: Как будет работать УЗ после 21 октября "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Польшей

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект