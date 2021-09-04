НВФ обстреляли Старогнатовку: Ранен украинский военный

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За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Как отмечается, возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также по состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских сил.

В направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии НВФ.

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Как сообщалось ранее, 1 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Ответным огнем украинские военные прекратили действия противника.