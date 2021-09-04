НВФ обстреляли Старогнатовку: Ранен украинский военный
За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет
За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Как отмечается, возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.
Также по состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских сил.
В направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.
Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии НВФ.
Как сообщалось ранее, 1 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение. Ответным огнем украинские военные прекратили действия противника.