НВФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Старогнатовки, есть раненые
Ранения получил один боец из состава ООС
На Донбассе в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиции Вооруженных сил Украины один военный получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
Как отмечается, его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас бойца уже направили в медучреждение, где ему оказывают помощь.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Обстрел позиций ООС произошел в районе населенного пункта Старогнатовка.
"В отношении действий вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - уточнили в оперативно-тактической группировке.
Напомним, за прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.