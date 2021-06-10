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НВФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Старогнатовки, есть раненые

Фото из открытых источников

Ранения получил один боец из состава ООС

На Донбассе в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиции Вооруженных сил Украины один военный получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Как отмечается, его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас бойца уже направили в медучреждение, где ему оказывают помощь.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Обстрел позиций ООС произошел в районе населенного пункта Старогнатовка.

"В отношении действий вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - уточнили в оперативно-тактической группировке.

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Напомним, за прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

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