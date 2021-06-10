НВФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Старогнатовки, есть раненые

Как отмечается, его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас бойца уже направили в медучреждение, где ему оказывают помощь.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Обстрел позиций ООС произошел в районе населенного пункта Старогнатовка.

"В отношении действий вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - уточнили в оперативно-тактической группировке.

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