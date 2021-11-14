НВФ обстреляли Невельское: Жителей доставали из-под разрушенных домов

Никто из гражданского населения не пострадал

В Донецкой области незаконные вооруженные формирования обстреляли Невельськое, в результате из-под разрушенных домов доставали мирных жителей. Об этом говорилось в Facebook председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

Как отмечается, пострадали по меньшей мере четыре жилых дома. Два из них - уничтожены полностью.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - говорится в сообщении.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 13 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате огня ранен военный и водитель-санитар.

Также на Донбассе специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала размещение тяжелой военной техники незаконными вооруженными формированиями.

В частности среди нее "Грады", танки, гаубицы и минометы.