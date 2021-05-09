НВФ обстреляли на Донбассе гражданскую инфраструктуру Марьинки

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Обошлось без жертв

За сутки 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб ООС.

Как отмечается, вблизи населенного пункта Южное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

НВФ два раза осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.

Недалеко от поселка Новгородское они совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а возле поселка Золотое-4 – из станковых противотанковых гранатометов.

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Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых орудий калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов.

К тому же, НВФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры города.

К счастью, потерь среди военных ВСУ и гражданского населения нет.

Примечательно, по состоянию на 7 часов утра 9 мая нарушений режима прекращения огня в зоне ООС не зафиксировано.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о 807 нарушений режима тишины на Донбассе.