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НВФ обстреляли из минометов КПВВ "Золотое" на Донбассе

КПВВ "Золотое"

 Фото из открытых источников

В результате защитные сооружения получили повреждения

На Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли из миномета контрольный пункт въезда-выезда "Золотое". Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в период с 18:57 до 19:25 в районе населенного пункта Золотое-5 противник открыл огонь из миномета калибра 82 мм. Под обстрел попал КПВВ "Золотое".

"В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ", - отметили в ООС.

В настоящее время отсутствует информация о жертвах и раненых.

Кроме этого, об обстреле КПВВ сообщено миссии ОБСЕ.

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Напомним, что ранее, 3 ноября, в районе проведения Операции объединенных сил по незаконным вооруженным формированиям зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в результате провокационных действий один военнослужащий получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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