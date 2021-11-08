НВФ обстреляли Болотенное: Повреждены дома и линия электропередач

Обстрелы на Донбассе Фото из открытых источников

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет

В Луганской области незаконные вооруженные формирования второй раз за сутки обстреляли поселок Болотенное. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, повторный обстрел поселка Болотенное вечером 7 ноября велся с 16:15 до 17:25. Противник применил минометы калибра 120 мм.

Так, в результате обстрела разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередач.

"Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в ООС.

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Напомним, что ранее с начала суток, 7 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

При этом, воинам была оказана домедицинская помощь и они были эвакуированы в лечебное учреждение.

Также в течение последних двух суток незаконные вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины.

В частности они были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17.