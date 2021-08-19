НВФ обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов, один военный погиб

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного на Приазовье НЗФ обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Опытного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

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С начала текущих суток, 19 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так в направлении Новоалександровки НВФ вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, а недалеко от Нью-Йорка вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Как отмечается, в результате обстрела НВФ один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, во вторник, 17 августа, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями около Золотого-4 была ранена местная жительница.