НВФ начнут военные сборы на Донбассе в День Независимости Украины, - разведка

НВФ Фото из открытых источников

Их проведение запланировано с 24 по 28 августа

На Донбассе незаконные вооруженные формирования завершают подготовку к сборам с военнообязанными запаса. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает ГУР Минобороны.

Как отмечается, в течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещение повестками резервистов по местам работы.

"Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники", - добавляется в публикации.

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Напомним, ранее в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам украинских позиций на Донбассе.