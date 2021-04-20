НВФ на Донбассе шесть раз нарушили "режим тишины", - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 19 апреля, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, неподалеку Авдеевки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Пивденное – еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорска НВФ осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

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В районе населенного пункта Зайцево противник осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отмечается, с начала текущих суток, 20 апреля, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку н. п. Золотое-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

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Напомним, накануне состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" в режиме видеоконференции, на которой было поддержано общее желание по урегулированию ситуации на Донбассе.