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НВФ на Донбассе обстреляли из огнеметов Катериновку

О нарушениях украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреляли из огнеметов населенный пункт Катериновка. Об этом сообщает штаб ООС

"Сегодня, 16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного\пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Екатериновка", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такой вид оружия позволяет вести эффективный огонь на дальность до 600 м, а в месте взрыва – заряд боевой части взрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров.

Кроме этого, такие огнеметы применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.

Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей представителями НВФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

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Напомним, за прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил был ранен украинский военный

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