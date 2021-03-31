НВФ на Донбассе обстреляли и сбили беспилотник СММ ОБСЕ

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Также НВФ дооборудуют старые и обустраивают новые оборонительные позиции

Представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы помешать работе патрулей. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия, находясь на неподконтрольной украинскому правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая Гора.

В это время наблюдатели услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось.

Как отметили в штабе ООС, препятствование работе СММ ОБСЕ со стороны НВФ приобрело систематический характер. Целью таких мероприятий являются задержки и не допуски патрулей к местам или объектам, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, обусловленные Минскими договоренностями.

Кроме этого, известно, что НВФ активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 30 марта, передовые подразделения ВСУ зафиксировали инженерные работы с продвижением в сторону линии разграничения вблизи Павлополя Донецкой области.

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Напомним, ранее стало известно, что мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года