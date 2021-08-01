НВФ на Донбассе обстреляли Авдеевку и применили беспилотник, - ООС

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Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 1 августа, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины дважды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле населенного пункта Авдеевка незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

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Напомним, недавно в населенном пункте Зайцево Донецкой области, неподалеку от линии разграничения, нашли незаконный склад оружия, который был спрятан на территории алебастрового завода.