НВФ на Донбассе дважды открывали огонь из гранатометов и пулеметов, - ООС

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Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Лебединское НВФ обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Луганского НВФ вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Как отмечается, на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 8 июня, НВФ дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции украинских войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, ранее стало известно, что жителей ОРДЛО, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, подконтрольной украинскому правительству, будут пропускать через контрольные пункты въезда-выезда без соблюдения самоизоляции.