НВФ на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", один военный получил ранения, - ООС

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Возле Новомихайловки работал снайпер

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Новомихайловки, НВФ осуществили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов, и прицельный выстрел из снайперского оружия.

В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Луганского незаконные вооруженные формирования осуществили дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2. О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Как отмечается, с начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны НВФ не зафиксировано.

Напомним, накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на действия незаконных вооруженных формирований нужно отвечать зеркально.