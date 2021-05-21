НВФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Пивденное НВФ открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также представители НВФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а возле Новоселовки – еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселков Шумы и Гнутово НВФ осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 21 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное НВФ применили в сторону позиций украинских военных ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Новости по теме: ОБСЕ приостановила полеты дронов на Донбассе. Их глушат в украинском тылу

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум.