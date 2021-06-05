НВФ дважды обстреляли из минометов позиции украинских военных - ООС
Боевых потерь среди наших защитников нет
За прошедшие сутки, 4 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Пески и Новгородское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
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Как отмечается, обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 5 июня нарушений режима прекращения огня в зоне ООС не зафиксировано.
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Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал создание на Донбассе территорий приоритетного развития, где будут действовать особые условия для инвесторов.