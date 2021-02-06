НВФ блокируют коридоры до пяти КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Госпогранслужба

Пропуск граждан осуществляется только в двух КПВВ

На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время пропуск граждан осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" (ежедневно) и "Новотроицкое" (в понедельник и пятницу, когда противник разблокирует движение).

Пограничники сообщают, что вторую неделю подряд в КПВВ "Станица Луганская" наблюдается увеличение пассажиропотока. В частности, после завершения локдауна количество пропущенных граждан выросло вдвое. В течение недели на неподконтрольную территорию с этого пункта пропуска было оформлено 4 290 человек, а на контролируемую – 4 418 человек.

В то же время через КПВВ "Новотроицкое" 107 граждан и 17 транспортных средств проследовали в сторону неподконтрольной украинской власти территории Донетчины. При этом 158 человек и 26 транспортных средств пересекли линию разграничения в сторону контролируемой территории.

Кроме того, известно, что НВФ не пропустили на неподконтрольную территорию Украины 30 граждан, поэтому пограничники обеспечили их возврата.

Напомним, недавно представители НЗФ обнародовали видео с украинским военнослужащим, которого с 28 января считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Военного заставили лить грязь на Украину и собратьев.