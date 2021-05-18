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НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", одного военного ранили, - ООС

Фото из открытых источников

Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Новолуганское противник дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков НВФ два раза совершили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Опытное – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселка Новотошковское НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Причепиловки противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а в направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

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Напомним, накануне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество пропавших без вести украинских военных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей достигает около 260 человек. 

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