НВФ 9 раз нарушили "режим тишины", одного военного ранили, - ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Новолуганское противник дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков НВФ два раза совершили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Опытное – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселка Новотошковское НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Причепиловки противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а в направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

Напомним, накануне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество пропавших без вести украинских военных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей достигает около 260 человек.