НВФ 11 раз срывали "тишину" на Донбассе, с начала суток - еще три обстрела
Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумов применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцевое и Луганское осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Авдеевки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное – из гранатометов различных систем. В районе Широкино НВФ вели обстрел из стрелкового оружия.
Кроме того, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Как отмечается, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра 28 марта, зафиксировано три обстрела со стороны противника.
В частности, вблизи Талаковки та Водяного НВФ открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди защитников Украины нет.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе ООС.
Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о почти 500 нарушениях режима тишины на Донбассе.