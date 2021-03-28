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НВФ 11 раз срывали "тишину" на Донбассе, с начала суток - еще три обстрела

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет

За прошедшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумов применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцевое и Луганское осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Авдеевки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное – из гранатометов различных систем. В районе Широкино НВФ вели обстрел из стрелкового оружия.

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Кроме того, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Как отмечается, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра 28 марта, зафиксировано три обстрела со стороны противника.

В частности, вблизи Талаковки та Водяного НВФ открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди защитников Украины нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о почти 500 нарушениях режима тишины на Донбассе.

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