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НВФ 10 раз нарушили "тишину" - силы ООС открывали ответный огонь

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сейчас потерь среди украинских защитников нет

Незаконные вооруженные формирования по состоянию на 17.00 25 ноября десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

Так, один из обстрелов был зафиксирован в сторону Луганского. Противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки НВФ совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Возле Лебединского войска применили минометы калибра 120 мм, а в районе Южного - из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского противники дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

При этом украинские позиции возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В то же время в сторону Попасной НВФ вели огонь из гранатометов различных систем.

Возле Красногоровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в публикации.

Новости по теме: За сутки миссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 748 нарушений "режима тишины"

Напомним, за прошедшие сутки, 24 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано ДЕВЯТЬ нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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