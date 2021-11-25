НВФ 10 раз нарушили "тишину" - силы ООС открывали ответный огонь

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Сейчас потерь среди украинских защитников нет

Незаконные вооруженные формирования по состоянию на 17.00 25 ноября десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

Так, один из обстрелов был зафиксирован в сторону Луганского. Противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки НВФ совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Возле Лебединского войска применили минометы калибра 120 мм, а в районе Южного - из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского противники дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

При этом украинские позиции возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В то же время в сторону Попасной НВФ вели огонь из гранатометов различных систем.

Возле Красногоровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в публикации.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 ноября, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано ДЕВЯТЬ нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.