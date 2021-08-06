НВФ 10 раз нарушили "режим тишины", во время обстрела ранен гражданский, - ООС
Потерь среди украинских военных нет
За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, возле Авдеевки НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Галициновки противник осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.
В направлении населенного пункта Пивденное НВФ осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного на Приазовье НВФ применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.
Недалеко от Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского НЗФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Как отмечается, в районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждены жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса, которые считают этот регион частью Российской Федерации, следует переезжать в Россию.