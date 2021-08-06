НВФ 10 раз нарушили "режим тишины", во время обстрела ранен гражданский, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле Авдеевки НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки противник осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении населенного пункта Пивденное НВФ осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного на Приазовье НВФ применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Новости по теме: В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к "русским" жителям Донбасса

Недалеко от Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского НЗФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Как отмечается, в районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждены жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.

Новости по теме: Правительство улучшило условия пересечения линии разграничения в ОРДЛО и с Крымом: Что изменится

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса, которые считают этот регион частью Российской Федерации, следует переезжать в Россию.