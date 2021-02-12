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НКРЭКУ впервые лишила лицензии поставщика газа из-за злоупотреблений на рынке

Фото из открытых источников

Поставщик нарушал требования законодательства и условия поставки газа

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа за его злоупотребления на рынке. Об этом сообщила пресс-служба НКРЕКП.

Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня, 12 февраля, на заседание комиссии. По данным НКРЕКП, поставщик, большинство потребителей находятся в Мелитополе, систематически нарушал требования законодательства и условия поставки газа.

"По результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений на присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых другой поставщик газа", – говорится в сообщении.

Известно, что потребителей, которые до 1 марта не выберут нового газопоставщика, переведут в "Нафтогаз", который является поставщиком "последней надежды".

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Ранее сообщалось, что в Украине почти 30 газоснабжающих компаний снизили январскую цену на голубое топливо, установив ее на уровне определенной Кабмином предельной цены 6,99 грн за кубометр. В связи с этим в личных кабинетах потребителей за январь могла появиться переплата.

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