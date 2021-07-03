Непогода оставила без света более 90 населенных пунктов в шести областях

Линии электропередач Фото из открытых источников

Обесточены населенные пункты в шести областях

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Запорожской областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07 час 3 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская – 30, Черкасская – 30, Киевская – 14, Черниговская – 14, Житомирская – 4 и Запорожская – 1)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, в Украине 3 июля ожидаются осадки на всей территории, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение.