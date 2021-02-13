Непогода обесточила в Украине более 60 населенных пунктов

Фото из открытых источников

Проблемы с электроснабжением возникли в 7 регионах

В Украине в ночь с 12 на 13 февраля через сложные погодные условия 64 населенных пункта остались без электроснабжения. Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Отмечается, что без света остались жители в 7 областях. Во Львовской области без электроснабжения находятся 20 населенных пунктов, в Черновицкой – 15, в Тернопольской – 11, в Днепропетровской – 10, в Донецкой – 4, в Кировоградской – 2 и в Одесской – 2.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды движение грузовиков было ограничено на некоторых дорогах в четырех областях в то время, как в двух регионах частично сняли ограничения. В частности, в Киеве для недопущения накопления тяжеловесного транспорта и обеспечения работы снегоуборочной техники еще с 8 февраля запрещен въезд грузовиков.

Новости по теме: Минобразования из-за непогоды рекомендует перевести школы на дистанционное обучение

Напомним, вчера, 12 февраля, в Украине из-за снегопадов два поезда задерживались на 5 и 6 часов соответственно. Пассажиров одного из поездов бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта.