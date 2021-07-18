Непогода обесточила 101 населенный пункт в трех областях

Линии электропередач Фото из открытых источников

Обесточены населенные пункты в Киевской, Житомирской и Черниговской областях

В результате осложнения погодных условий обесточен 101 населенный пункт в трех областях Украины. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.

"По состоянию на 7 час. 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Ранее сообщалось. что в субботу, 17 июля в результате падения деревьев В С. Гавриловна и С. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализированы.