Неизвестные националисты совершили нападение на палатку ОПЗЖ в Полтаве, в организации подозревается Евгений Момонт

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Полтаве в четверг неизвестные националисты совершили нападение на партийную палатку "Оппозиционной платформы - За жизнь", в которой активисты вели раздачу информационного вестника Полтавской горорганизации партии. Об этом сообщили партийцы и активисты ОПЗЖ.

Нападающие практически уничтожили палатку - разрезали ее ножами, забросали фаерами и перевернули, изломав каркас. Информационная продукция также была уничтожена.

Вместе с тем, возле палатки был замечен бывший однопартиец Евгений Момонт, который недавно был исключен из ОПЗЖ по решению местных советов - за систематическое нарушение партийной дисциплины, сотрудничество с политическими оппонентами и вероятные совместные дела с местным криминалитетом.

"Была реальна угроза для жизни и здоровья наших однопартийцев. Мы вели фото и видеофиксацию нападения для дальнейшей передачи ее в правоохранительные органы. Евгений Момонт привёл бандитов на площадь, которые на нас напали", - говорит активист, который стоял в палатке.

Полтавская горорганизация ОПЗЖ требует от правоохранительных органов проверить возможную причастность Евгения Момонта к организации данного нападения и привлечь его у уголовной ответственности.