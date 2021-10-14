Неизвестное вещество и 10 тыс. грн: В МВД рассказали, что нашли в вещах Полякова

Народный депутат Антон Поляков Фото из открытых источников

Когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым

Среди личных вещей погибшего народного депутата Антон Полякова были обнаружены наличные в размере 10 тыс. грн и 800 долларов. Также были найдены два образца катетера с веществом бурого цвета. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его данным, Поляков три часа выпивал в ресторане, а затем сел в машину мужчины. Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться "гражданину Д".

"По нашей информации, покойный позвонил "гражданину Д", с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там примерно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", - сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым.

"Около двух часов ездили по Киеву. "Гражданин д" вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину - машину таксиста", - уточнил Енин.

В МВД также уточнили, вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, в настоящее время прорабатывается следствием.

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Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили правоохранители за нарушение ПДД. Поляков был без сознания. "Скорая" не смогла его реанимировать.