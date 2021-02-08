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Не тротуары, а сплошной каток: В Николаеве с самого утра идет ледяной дождь

Фото из открытых источников

Через мороз дороги в городе покрылись сплошным слоем льда

В Николаеве на тротуарах образовался каток из-за длительного дождя. Об этом сообщают Новости N.

Как отмечается, с самого утра в области начался мелкий дождь, который из-за минусовой температуры на улице мгновенно замерзал. К вечеру ситуация ухудшилась-на тротуарах образовался сплошной каток.

При этом добавляется, что коммунальщики расчистили только центр города, однако, в других районах дороги так и остаются непосипаними.

Кроме этого, люди вынуждены выходить на проезжую часть и идти по ней, чтобы избежать падений и травм в местах для пешеходов.

По словам главврача больницы скорой медицинской помощи Александра Демьянова, число травмированных на улице увеличилось примерно в 1,5 раза. И только по состоянию на 12:00 за помощью обратились 25 человек.

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Ранее сообщалось, что во Львове из-за непогоды местные власти призвали горожан помочь коммунальщикам. Людей просят самостоятельно очищать придомовые территории и тротуары от снега.

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