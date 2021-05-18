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Не стоял на ногах и ползал по земле: В Виннице задержали пьяного водителя

Пьяный водитель в Виннице Скриншот с видео

На него составили протокол

В Виннице патрульные задержали водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области. 

Как отмечается, правоохранителей вызвали неравнодушные прохожие, которые заметили мужчину. 

"Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Муж очень просил очевидцев, чтобы они не вызвали полицию. Однако, каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем — нешуточная угроза для всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. 

Следовательно, на 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. 

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Напомним, ранее во Львове нетрезвый водитель предлагал полицейским колбасу вместо документов. Потом он принял ее за деньги и положил их в бумажник. 

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