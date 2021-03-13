Не отпускали ребенка: В Донецкой области пьяная женщина набросилась с кулаками на учителей

Фото из открытых источников

Агрессивная посетительница травмировала завуча и классного руководителя своего сына, пока ее не уложил на пол директор до приезда полиции

В Донецкой области пьяная женщина ворвалась в помещение школы, где учится ее 8-летний сын, набросилась с кулаками на завуча, вывихнула плечо классному руководителю мальчика и порвала свитер директору заведения перед тем, как на место происшествия прибыла полиция и забрала ее в участок. Об этом сообщает местное издание 0629.

Как отмечается, инцидент произошел в школе №34 города Мариуполя. 11 марта в 13:00 32-летняя мать, едва держась на ногах, пришла забирать из школы своего восьмилетнего сына.

Завуч учебного заведения, увидев женщину в таком состоянии, отказалась отдавать ребенка и стала у нее на пути к классу, за что получила кулаком в лицо.

Пострадала и классная руководительница 2 класса, которая по примеру завуча также начала не пускать мать к сыну. Ее агрессивная женщина дернула за руку и вывихнула плечо.

При этом добавляется, что все время в заведении стоял неистовый крик, посетительница, вступая в драку с педагогами, ругалась, не смотря на детей.

Утихомирить ее смог лишь директор, воспользовавшийся приемом рукопашного боя. "Пока я подошел, она уже прорвалась и побежала по вестибюлю в класс, где учился ее ребенок. Я догнал ее, встал перед дверью класса, но она начала отталкивать и меня. Полезла руками в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который впоследствии порвала. Я продолжил ее оттаскивать от двери, в итоге положил на пол", - говорит он.

На полу под присмотром директора школы женщина пробыла до приезда правоохранителей.

К слову, в полиции информацию подтвердили и отметили, что на правонарушительницу сейчас составлено два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) кодекса Украины Об административных правонарушениях.

По информации правоохранителей, указанная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание малолетнего ребенка. Сейчас семья находится под особым вниманием полиции для обеспечения безопасности мальчика.

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Напомним, ранее инцидент при участии школьников произошел в Волынской области. В частности, в Луцке ученики одной из школ устроили танцы и фотосессию на могилах для видео в сети TikTok.