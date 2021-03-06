Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинским автобусом в Польше

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением

Министерство иностранных дел назвало предварительную причину дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением, отметили в пресс-службе ведомства .

Как отмечается, авария произошла около 02:00 вблизи населенного пункта Кашице (Польша). Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Всего в автобусе находились 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - добавили в МИД.

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Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон вблизи города Кашице (Польша) попал в ДТП, в котором погибли шесть граждан Украины.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с украинцами в Польше возросло. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек.