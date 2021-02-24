Названа официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

В здании не были установлены системы противопожарной защиты

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время заседания правительства.

Отмечается, что на месте пожара были обнаружены поврежденные кабели, а во время возгорания был включен обогреватель, который и мог привести к нагрузке на электросети.

При этом в здании не было систем противопожарной защиты. По словам Чернышева, ответственность за это возлагается на владельцев здания.

Известно, что сейчас продолжается досудебное расследование, а тело одной из погибших до сих пор не могут идентифицировать.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибло 15 человек, еще 9 удалось спасти. Пятерых из них доставили в больницы города.

Впоследствии было задержаны четверо организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар, им сообщили о подозрении. После этого суд отправил арендатора сгоревшего дома Вячеслава Кравченко под стражу на 60 суток без права внесения залога.