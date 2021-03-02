Нардепы ОПЗЖ, журналисты и активисты провели масштабный митинг под представительством ЕС в Украине из-за закрытия NEWSONE, "112 Украина" и ZIK
Более 1 000 человек пришли во вторник, 2 марта, под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK.
Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK.
Журналисты просили о встрече президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, "112 Украина", ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.
Во время митинга выступали многие депутаты. В частности, Нестор Шуфрич обратил внимание, что главный цензор в Украине это народ и именно народ имеет главный инструмент цензуры – пульт от телевизора.
"2 февраля по беспределу неконституционным указом отключили три телеканала, "112 Украина", NEWSONE, ZIK. А 26 февраля один час проработал телеканал "Перший Незалежний". Вот такая у нас независимость. Вот мы доработались, что на 30-ый год независимости журналистам затыкают рот", - подчеркнул парламентарий.
"Мы хотим обратить внимание мирового сообщества на то, что в Украине вопреки Конституции, законам, международным стандартам, утвержденным в международном сообществе правилам закрываются независимые средства массовой информации. Четыре телеканала были закрыты властью на протяжении последних дней и никакой реакции от Евросоюза мы не видим", - отметил в свою очередь Ренат Кузьмин.
Также партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к Представительству ЕС и послам государств-членов ЕС в Украине с письмом относительно незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK и санкций против председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.