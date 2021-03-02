Нардепы ОПЗЖ, журналисты и активисты провели масштабный митинг под представительством ЕС в Украине из-за закрытия NEWSONE, "112 Украина" и ZIK

Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK newsone

Более 1 000 человек пришли во вторник, 2 марта, под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK.

Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, "112 Украина", ZIK.

Журналисты просили о встрече президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, "112 Украина", ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.

Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone

Во время митинга выступали многие депутаты. В частности, Нестор Шуфрич обратил внимание, что главный цензор в Украине это народ и именно народ имеет главный инструмент цензуры – пульт от телевизора.

"2 февраля по беспределу неконституционным указом отключили три телеканала, "112 Украина", NEWSONE, ZIK. А 26 февраля один час проработал телеканал "Перший Незалежний". Вот такая у нас независимость. Вот мы доработались, что на 30-ый год независимости журналистам затыкают рот", - подчеркнул парламентарий.

Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone Акция протеста под стенами представительства ЕС в Украине в связи с незаконным закрытием трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK Фото: newsone

"Мы хотим обратить внимание мирового сообщества на то, что в Украине вопреки Конституции, законам, международным стандартам, утвержденным в международном сообществе правилам закрываются независимые средства массовой информации. Четыре телеканала были закрыты властью на протяжении последних дней и никакой реакции от Евросоюза мы не видим", - отметил в свою очередь Ренат Кузьмин.

Также партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к Представительству ЕС и послам государств-членов ЕС в Украине с письмом относительно незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK и санкций против председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, а также их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.