Нападение на пограничников: злоумышленники были, скорее всего, из Украины
Они бежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет
Нападавшие на украинских пограничников у границы с Россией после нападения бежали вглубь территории Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко изданию "Украинская правда".
"Они бежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - сказал он.
На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над и" расставит следствие.
Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.
Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное.
"К счастью, состояние здоровья военных удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более или менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.
Напомним, на украинско-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.