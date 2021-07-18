Нападение на пограничников: злоумышленники были, скорее всего, из Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины Фото из открытых источников

Они бежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет

Нападавшие на украинских пограничников у границы с Россией после нападения бежали вглубь территории Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко изданию "Украинская правда".

"Они бежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - сказал он.

На вопрос, считают ли в Госпогранслужбе, что нападение было совершено именно с территории Украины, а не РФ, Демченко сказал: "Скорее всего, так и было". В то же время он подчеркнул, что все "точки над и" расставит следствие.

Представитель ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военных удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более или менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.

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Напомним, на украинско-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.