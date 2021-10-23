Нападение на дом Жовквы: Подозреваемых взяли под стражу с возможностью залога

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Их арестовали на 2 месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого

Подозреваемых в попытке поджога дома замглавы Офиса Президента Украина взята под стражу. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября 2021 года, удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы ОПУ”, - говорится в публикации.

Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.

Как известно, подозреваемые - мужчины двадцати и двадцати пяти лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного правонарушения и другие лица, которые к нему причастны.

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Напомним, ранее в Киеве во двор дома, где проживает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. В результате инцидента никто не пострадал.