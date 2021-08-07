НЗФ запустили ракету: В Песках погиб украинский военный, еще один ранен

На обстрел украинские военные открыли ответный огонь

"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрана, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В результате поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние раненого средней тяжести.

На обстрел украинские военные открыли ответный огонь.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковский госпиталь эвакуировали двоих женщин-военных, которые накануне получили ранения на Донбассе. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.