Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата

На прошлой неделе она пыталась попасть с ним в Украину

Бывшему нардепу Надежде Савченко объявили о подозрении из-за поддельного COVID-сертификата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - отметил он.

Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на подлинность.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы", - добавил Монастырский.

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Как сообщалось ранее, бывший народный депутат Надежда Савченко со своей сестрой Верой пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. Их остановили в аэропорту "Борисполь".