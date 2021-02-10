НАБУ пришло с обысками в офис "Энергоатома"

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Обыски происходят из-за вероятной реализации электроэнергии по заниженной цене

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в офис компании " Энергоатом". Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос в Telegram.

Отмечается, что обыски происходят из-за уголовного дела от 21 декабря 2020 года, по которому вице-президент Якоб Хартмут якобы реализовал электроэнергию по нерыночной цене. В частности, речь идет о поставках для компании "Юнайтед Энерджи", что привело к убыткам"Энергоатома" на сумму около 2,4 млрд грн.

По словам нардепа, после смены руководства "Энергоатома" началось доведение компании до банкротства. "Первое с чего начало руководство, назначенное с подачи Офиса президента, – это продавать электрическую энергию "Энергоатома" в убыток... "Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже от цены закупки у "Энергоатома", – написал Лерос.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил передать управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями Кабинету министров. Глава правительства пояснил, что это будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС.