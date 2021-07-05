НАБУ открыло уголовное дело против Шмыгаля и членов Кабмина

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Национальное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной халатности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и членов Кабинета министров при выделении средств из Covid-фонда на другие сферы госуправления, вопреки требованиям закона. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передают "Українські новини".

Дело открыли 2 июля во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

"Решение суда выполнено", - отметили в ведомстве.

Как сказано в материалах, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") и ч. 2 ст. 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса.

Под служебной халатностью подразумевается выделение средств из фонда для борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления. Однако НАБУ отказалось зарегистрировать данное уголовное производство.

После отказа НАБУ заявитель подал жалобу в суд. 15 июня ВАКС частично удовлетворил ее и обязал НАБУ начать расследование.

Напомним, согласно данным июля прошлого года, Министерство здравоохранения получило только шестую часть денег из фонда по борьбе с коронавирусом. Остальные деньги были распределены на нужды различных министерств. В частности, МВД получило дополнительно 2,7 млрд грн на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.

Также сообщалось, что в прошлом году Государственное агентство автодорог Украины ("Укравтодор") использовало 25,7 млрд грн из фонда для борьбы с коронавирусом.