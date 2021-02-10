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В Украине открыли уголовное дело по закупке вакцин от коронавируса

Фото из открытых источников

Расследование начали несколько дней назад

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении возможной махинации при закупке вакцин против коронавируса. Об этом заявил и. о. главы САП Максим Грищук во время своего брифинге.

В частности, журналисты спросили главу САП, соответствует ли действительности информация об открытии производства против министра здравоохранения Максима Степанова в злоупотреблении служебным положением в связи с якобы заблокированными им другими соглашениями о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией "Лекхим". 

"Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) относительно закупки вакцины", - ответил Грищук.

В то же время он отметил, что дело открыли 3 февраля.

В свою очередь в Совете общественного контроля рассказали, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов отметил высокое качество китайской вакцины от коронавирус Sinovac, которую заказала Украина, и сравнил ее с популярными смартфонами.

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