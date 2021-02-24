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В Житомирской области зафиксировали угрозу радиоактивного загрязнения

Следователи изъяли оборудование и передали его специалистам специализированного госпредприятия "Радон"

Обыски на заводе "Криптон-85" СБУ

В Житомирской области на одном из производственных помещений недействующего завода "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились там незаконно.

Сейчас следователи изъяли оборудование и передали его специалистам специализированного госпредприятия "Радон". Предполагается, что эксперты проведут исследование и утилизируют его в установленном порядке.

В то же время возбуждено дело по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее правоохранители обнаружили в Киевской и Николаевской областях несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов.

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