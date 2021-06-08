В Житомирской области неизвестный расстрелял супругов в их доме: Погиб мужчина

Полиция Житомирской области

Мужчина погиб на месте, а жена без сознания доставлена в реанимацию

В Житомирской области мужчина расстрелял супругов в их собственном доме прямо через окно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской общины неизвестный стрелял в супругов.

Предварительно установлено, что около 00:25 неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения, без сознания ее доставили в реанимационное отделение больницы.

Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и кинологи. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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Ранее сообщалось, что в городе Першотравенск Днепропетровской области группа неизвестных в ресторане стреляла в четверых мужчин, отдыхавших в заведении.