На Житомирщине мужчина стрелял в полицейских: Его задержали

Национальная полиция

В результате открытия огня пострадал один правоохранитель

На Житомирщине мужчина открыл огонь по правоохранителям, приехавшим на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"25 апреля около 22:30 жительница г. Коростеня сообщила на спецлинию 102 о семейном конфликте с сожителем, в ходе которого мужчина прибегал к насилию, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом. 40-летняя женщина уточнила, что кроме нее и мужа в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до приезда правоохранителей женщина и двое детей 11-ти и 15-ти лет вышли из дома, однако, внутри остался еще один 19-летний сын пострадавшей. Его, к счастью, также удалось безопасно вывести из дома.

"В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, которыми продолжал угрожать поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома, он выстрелил в их сторону. Пуля касательно задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам правоохранитель не пострадал", - пояснили полицейские.

Следовательно, из-за этого в регионе ввели специальную операцию, в результате чего все же удалось задержать 45-летнего вооружённого мужчину. У него изъяли пистолет, предварительно, травматического действия.

Предварительная квалификация события – ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые процессуальные следственные действия. По действующему законодательству за указанное правонарушение предусмотрено наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, на прошлой неделе в городе Рубежное Луганской области мужчина на мопеде бросил гранату в сторону правоохранителей в ответ на их просьбу остановиться, после чего скрылся с места происшествия.

Позже во время спецоперации "Сирена", которую объявили в регионе, злоумышленника удалось задержать.