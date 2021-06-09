В Житомирской области молния поразила девочку

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Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону

В селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девочка, 2006 года рождения. Об этом сообщает Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"Досадный инцидент произошел во вторник, 8 июня, в с. Малый Кривотин. Молния поразила девушку в доме во время разговора по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй случай, который произошел в этом году. Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.

Жителям региона напомнили, как следует себя вести во время грозы:

Прежде всего отключите свой мобильный телефон. Нельзя не только разговаривать по мобильному, но и держать его включенным.

Находясь в помещении, закройте все форточки, окна, потому что сквозняки могут "спровоцировать" молнию.

Если вы находитесь на улице, спрячьтесь в магазин или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий.

Во время грозы не бегайте и не плавайте, останавливайтесь, если вы едете на велосипеде или мотоцикле.

Если же непогода застала в поле, следует найти углубление (яму), присесть, слегка нагнув голову. Не нужно прятаться под высокие деревья, особенно одиночные. Не ложитесь! И даже не опирайтесь о землю руками - чем больше с ней точек соприкосновения, тем больше шансов поражения электрическим зарядом.

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