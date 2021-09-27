На Житомирщине медики заставляли онкопациентов покупать бесплатные лекарства

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В течение последней половины года медики незаконно сбывали препараты в нескольких областных центрах

Медики Житомирской областной больницы требовали у пациентов с онкозаболеваниями покупать дорогостоящие препараты, хотя государство предоставляет их бесплатно. О разоблачении коррупционной схемы сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, заведующий одного из отделений Житомирского областного онкологического диспансера вместе с коллегой назначали пациентам дорогие препараты и предлагали купить их в аптеках. Однако эти медикаменты они получали бесплатно от государства на каждого больного и продавали в аптеки за полцены.

В течение последней половины года медики незаконно сбывали препараты в нескольких областных центрах.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников почти полмиллиона гривен наличных и очередную партию готовых к" сбыту " лекарств.

Злоумышленникам инкриминируют правонарушение по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что в одной из больниц Винницы пациентов заставляли покупать лекарства самим, удерживая при этом на своем счету средства, выделены для борьбы с коронавирусом.