В Житомирской области авто въехало в дерево: Водитель и пассажир погибли
Водитель не справился с управлением
В Житомирской области легковая машина влетела в дерево и вызвала смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Как отмечается, авария произошла 8 мая вечером в селе Антополе Андрушевской городской общины.
"Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в дерево", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что водитель автомобиля скончался на месте, а за жизнь 15-летнего пассажира боролись медики, однако из-за серьезных телесных повреждений он также ушел из жизни.
Следовательно, в рамках начатого досудебного расследования правоохранители выясняют причины и все обстоятельства трагического ДТП.
Напомним, ранее недалеко от Коломыи в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли двое человек.