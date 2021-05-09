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В Житомирской области авто въехало в дерево: Водитель и пассажир погибли

Фото: Нацполиция

Водитель не справился с управлением

В Житомирской области легковая машина влетела в дерево и вызвала смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. 

Как отмечается, авария произошла 8 мая вечером в селе Антополе Андрушевской городской общины.

"Предварительно установлено, что на закругленном участке дороги в указанном селе водитель автомобиля ВАЗ 2101, 48-летний житель Червоненской поселковой общины, очевидно, не выбрав безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в дерево", - говорится в сообщении. 

При этом добавляется, что водитель автомобиля скончался на месте, а за жизнь 15-летнего пассажира боролись медики, однако из-за серьезных телесных повреждений он также ушел из жизни. 

Следовательно, в рамках начатого досудебного расследования правоохранители выясняют причины и все обстоятельства трагического ДТП. 

Фото: Нацполиция

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Напомним, ранее недалеко от Коломыи в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли двое человек.

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