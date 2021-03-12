На заработках в Чехии погибли двое украинцев

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Они отравились газом, которым заправляют холодильники

В Чехии погибло двое заробитчан из Украины. Об этом сообщает Бойковщина.

Как отмечается, инцидент произошел 9 марта. Там двое молодых мужчин из города Турка, что на Львовщине, задохнулись газом, которым наполняют холодильники для хранения фруктов.

По данным издания ZAXID.NET, погибшими оказались оказались 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар. Они ездили на заработки в Чехию уже не впервые, последний раз находились там в течение нескольких месяцев.

Сейчас продолжаются все юридические процедуры, чтобы доставить тела погибших домой. Обстоятельства трагедии расследует чешская полиция.

Ранее сообщалось, что в Чехии на стройке погибла украинка приехавшая на заработки. Она провалилась сквозь стеклянный пол на большой высоте.