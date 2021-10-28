На заправке в Харьковской области взорвался газ

Жертв и пострадавших нет

В Харьковской области на автодороге Киев – Харьков – Должанский на автозаправочной станции из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 04:31 на автодороге Киев – Харьков – Должанский вблизи с. Рай-Еленовка Харьковского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 м куб., в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", – говорится в публикации.

Как отмечается, к тушению привлекли 40 человек и 9 единицы техники.

В 05:48 пожар локализовали на площади 250 м кв.

Известно, что жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет.

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Напомним, ранее под Киевом в Броварах ночью раздался мощный взрыв со вспышкой, которая впоследствии переросла в масштабный пожар. Спасатели пытались обуздать огонь почти два часа.