На Запорожье в доме без света и отопления погиб 5-месячный ребенок

В здании также проживала двухлетняя девочка

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области умер пятимесячный мальчик, который проживал вместе с матерью и старшей сестрой в доме без электроснабжения и отопления. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, накануне в полицию поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственном здании, которое недавно наняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодара.

Известно, что она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не состояла. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

Как отмечается, женщина рассказала, что вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво, а также призналась, что дети в течение двух часов находились дома одни без какого-либо надзора.

Далее, со слов матери, она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Известно, двухлетнюю девочку доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования. После этого, ее дальнейшую судьбу решит служба по делам детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет дана окончательная правовая квалификация события.

Напомним, ранее в Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла несколько дней назад.